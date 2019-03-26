Слова протоиерея “России осталось лет 30” означали не вымирание, а призыв рожать и воспитывать детей

РПЦ считает, что сейчас стоит острая угроза потери семейных ценностей для всех жителей России. Фото: https://pixabay.com

РПЦ считает, что сейчас стоит острая угроза потери семейных ценностей для всех жителей России. Фото: https://pixabay.com

Слова протоиерея Димитрия Смирнова, которое потрясли общественность, прокомментировали в РПЦ.

Как стало известно “РИА. Новости”, слова означали вовсе не вымирание России и ее жителей через 30 лет, а готовность возрождать семейный ценности, поддерживаться их, а также готовность воспитывать детей, но прежде их рожать, сообщает замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, сейчас стоит острая угроза потери семейных ценностей для всех жителей России. Обесценивание многодетности и ответственности в отношениях с противоположным полом.

Это было не запугивание, сказал Кипшидзе, верующего человека невозможно запугать. Это был призыв к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Епископ РПЦ осудил операцию по смене пола у ребенка.