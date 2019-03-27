Агапитова ввести вторую смену в школах Петербурга

Светлана Агапитова. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин
Светлана Агапитова. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выступила с инициативой ввести в школах Северной столицы вторую смену. Такое предложение она высказала в среду,27 марта, на заседании депутатов Законодательного собрания.

Агапитова считает, что введение вторых смен поможет образовательным учреждениям с переполненными классами сделать пребывание учеников в школе более комфортным.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что уже обсудила «сменное» предложение с родителями. Многие из них, по словам Агапитовой, отнеслись к нему с интересом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Агапитова предложила увеличить возраст согласия на медицинское вмешательство. Детский омбудсмен подчеркнула, что сейчас подростки могут давать согласие или отказываться от медицинского вмешательства с 15 лет, при этом информация о состоянии их здоровья остается неизвестной.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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