Балтийскую таможню проверил УФАС и завел дело из-за хранения изъятых товаров

Балтийская таможня без проведения конкурса заключила с тремя компаниями безвозмездные договоры на право оказания складских услуг по хранению изъятых документов и товаров.

Как сообщают сегодня в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в отношении Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы заведено дело. Сотрудники без проведения конкурса заключили тремя компаниями безвозмездные договоры на право оказания складских услуг.

В деле фигурируют фирм “Валро”, “Партнер” и “А Плюс”. Об этом сообщают на сайте УФАС по Петербургу. Именно в этих фирмах владелец изъятого товара должен был оплатить хранение товара. Но период хранения, а также цены превышали цены на аналогичные услуги, оказываемые иными организациями.

Такое действие может привести к отсутствию конкуренции и ее недопущению, а также нерегулируемому установлению цен на описанные выше услуги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мультяшные чехлы с Pikachu, Hello Kitty и компанией забраковала Балтийская таможня.