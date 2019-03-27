Пожарные спасают постояльцев Crowne Plaza с верхних этажей

У здания отеля собралось несколько пожарных экипажей, к окнам потянулись выдвижные лестницы.

К зданию отеля Crowne Plaza на Стартовой ул. подъехали пожарные экипажи, сообщили жители Санкт-Петербурга в социальных сетях. Очевидцы сняли на видео спасение, судя по всему, постояльцев отеля с верхних этажей здания, и выложили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в среду 27 марта.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Пожарным пришлось применить выдвижные лестницы, чтобы добраться до окон. В то же самое время, пока нет точных данных о пожаре в здании. Судя по видео, персонал и посетителей эвакуировали: перед зданием собралась большая толпа. Однако ни огня, ни дыма на видео не видно. Пользователи соцсетей сообщают, что проходят учения, но точной информации пока нет — и в ГУ МЧС пока не сообщили о том, что происходит в отеле недалеко от аэропорта “Пулково”. Вероятно, в ближайшее время станут известны подробности этого происшествия.

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