Облачный оператор изучил деловые связи Санкт-Петербурга

Компания «Манго Телеком», российский оператор облачных бизнес-коммуникаций, выяснила, с какими регионами активнее всего взаимодействуют предприятия из Санкт-Петербурга.
Карта деловых связей составлена на основе статистики по объему и направлениям исходящего голосового трафика через виртуальные АТС компаний, имеющих телефонные номера в коде Санкт-Петербурга. При расчетах для рейтинга за основу взяты звонки, совершенные в период с января 2018 года по март 2019 года.
Ожидаемо лидирует в рейтинге Москва, в столицу совершается каждый шестнадцатый звонок за пределы Ленинградской области. Для сравнения: в домашнем регионе предприниматели звонят почти в 10 раз чаще.
По результатам исследования видно, что в большей степени деловые контакты связывают Санкт-Петербург не c соседними регионами, а со Свердловской и Челябинской областями, Краснодарским краем.
|##
|Регион
|% исходящих звонков из Самары в указанный регион
|1
|Москва
|5,99 %
|2
|Свердловская область
|1,29 %
|3
|Краснодарский Край
|0,95 %
|4
|Челябинская область
|0,73 %
|5
|Самарская область
|0,64 %
|6
|Нижегородская область
|0,58 %
|7
|Ростовская область
|0,43 %
|8
|Калининградская область
|0,38 %
|9
|Республика Татарстан
|0,34 %
|10
|Новосибирская область
|0,55 %
Основные направления иностранных бизнес-контактов — Беларусь, Казахстан, Германия, Украина и Великобритания. Также «Манго Телеком» сообщает, что предприятия из Санкт-Петербурга имеют деловые связи с более чем 175 странами, включая США, Францию, Японию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Фолклендские острова и Саудовскую Аравию.
«Манго Телеком» — технологическая компания, специализирующаяся на IP-телефонии и облачных коммуникационных инструментах для бизнеса, сервисами которой пользуются 45 тысяч предприятий более чем в 60 городах страны. В линейке MANGO OFFICE инструменты для профессиональной обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах — на сайтах, в социальных сетях и популярных мессенджерах, готовая платформа для организации омниканальных контакт-центров, маркетинговый инвентарь — коллтрекинг и сквозная аналитика, а также средства внутренних коммуникаций и командной работы — защищенный корпоративный мессенджер, сервис видеозвонков и видеоконференций.