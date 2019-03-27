Облачный оператор изучил деловые связи Санкт-Петербурга

Компания «Манго Телеком», российский оператор облачных бизнес-коммуникаций, выяснила, с какими регионами активнее всего взаимодействуют предприятия из Санкт-Петербурга.

Карта деловых связей составлена на основе статистики по объему и направлениям исходящего голосового трафика через виртуальные АТС компаний, имеющих телефонные номера в коде Санкт-Петербурга. При расчетах для рейтинга за основу взяты звонки, совершенные в период с января 2018 года по март 2019 года.

Ожидаемо лидирует в рейтинге Москва, в столицу совершается каждый шестнадцатый звонок за пределы Ленинградской области. Для сравнения: в домашнем регионе предприниматели звонят почти в 10 раз чаще.

По результатам исследования видно, что в большей степени деловые контакты связывают Санкт-Петербург не c соседними регионами, а со Свердловской и Челябинской областями, Краснодарским краем.

## Регион % исходящих звонков из Самары в указанный регион 1 Москва 5,99 % 2 Свердловская область 1,29 % 3 Краснодарский Край 0,95 % 4 Челябинская область 0,73 % 5 Самарская область 0,64 % 6 Нижегородская область 0,58 % 7 Ростовская область 0,43 % 8 Калининградская область 0,38 % 9 Республика Татарстан 0,34 % 10 Новосибирская область 0,55 %

Основные направления иностранных бизнес-контактов — Беларусь, Казахстан, Германия, Украина и Великобритания. Также «Манго Телеком» сообщает, что предприятия из Санкт-Петербурга имеют деловые связи с более чем 175 странами, включая США, Францию, Японию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Фолклендские острова и Саудовскую Аравию.

«Манго Телеком» — технологическая компания, специализирующаяся на IP-телефонии и облачных коммуникационных инструментах для бизнеса, сервисами которой пользуются 45 тысяч предприятий более чем в 60 городах страны. В линейке MANGO OFFICE инструменты для профессиональной обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах — на сайтах, в социальных сетях и популярных мессенджерах, готовая платформа для организации омниканальных контакт-центров, маркетинговый инвентарь — коллтрекинг и сквозная аналитика, а также средства внутренних коммуникаций и командной работы — защищенный корпоративный мессенджер, сервис видеозвонков и видеоконференций.