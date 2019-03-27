В Литве вынесен приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Он признан виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Об этом сообщает РБК.

По данным следствия, Язов с группой лиц готовил план переворота и захвата власти в Литве. В город были введены военные части Советской армии. Жертвами стали 14 человек, более 1 000 пострадали.

Отметим, что, помимо Язова, приговор вынесен бывшему офицеру КГБ СССР Михаил Голованову. Его приговорили к 12 годам колонии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что парламентская ассамблея ОБСЕ вынесла довольно спорную резолюцию, в которой приравняла сталинизм в СССР к нацистскому режиму в Германии. Резолюция «Воссоединение разделенной Европы», которую лоббировали Литва и Словения, подчеркивает, что оба тоталитарных режима нанесли серьезный ущерб Европе, в обоих режимах наблюдались проявления геноцида и преступления против человечества.