Утонувшего Мишу не нашли под водой даже на третьи сутки

Мальчика ищут, несмотря на сильное течение и Неву, скованную льдом.

О том, что поиски до сих пор не принесли никаких результатов, стало известно 27 марта. Спасатели рассказывают, что не теряют надежды найти тело ребенка и передать его родственникам, но пока старания не привели ни к чему. Сотрудники МЧС целый день ныряли в воду, поиски прервали до утра 28 марта, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург». Как долго они намерены пытаться – не уточняется.

Специалисты объясняют, что в месте, где утонул мальчик, сильное течение. Скорее всего, тело унесло куда-то. Дно реки покрыто мусором, из-за которого сложно что-то отыскать, видимость под водой низкая. Усложняется все еще и тем, что часть Невы до сих пор во льдах – там водолазы искать не могут.

Напоминаем, двое мальчиков провалились под хрупкий лед 25 марта. Одному из них удалось спастись, а вот другой утонул.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после гибели ребенка в Неве возбуждено дело.