Беглов поручил разобраться с проблемой очередей в поликлиниках Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал устранить проблему с очередями в городских поликлиниках.

По мнению Беглова, чтобы проблема сошла на нет необходимо добиться ввода в эксплуатацию всех недостроенных медицинских учреждений, увеличить число сотрудников, а также начать работать в выходные дни.

Должна быть слаженная работа на благо жителей нашего города. Маршрутизация, использование оборудования, всех тех достижений, которые сегодня имеет медицина в нашем городе,

— отметил врио губернатора.

Чиновник также сообщил, что в текущем году диспансеризацию пройдут более 1,5 млрд человек. Чтобы выкупить помещения для приема пациентов необходимо затратить не менее одного миллиарда рублей.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга.

Средства из федерального бюджета будут направлены на строительство детских садов, школ и медицинских учреждений Северной столицы.