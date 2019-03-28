Беглов поручил разобраться с проблемой очередей в поликлиниках Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал устранить проблему с очередями в городских поликлиниках.
По мнению Беглова, чтобы проблема сошла на нет необходимо добиться ввода в эксплуатацию всех недостроенных медицинских учреждений, увеличить число сотрудников, а также начать работать в выходные дни.
Должна быть слаженная работа на благо жителей нашего города. Маршрутизация, использование оборудования, всех тех достижений, которые сегодня имеет медицина в нашем городе,
— отметил врио губернатора.
Чиновник также сообщил, что в текущем году диспансеризацию пройдут более 1,5 млрд человек. Чтобы выкупить помещения для приема пациентов необходимо затратить не менее одного миллиарда рублей.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга.
Средства из федерального бюджета будут направлены на строительство детских садов, школ и медицинских учреждений Северной столицы.