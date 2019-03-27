Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга

На средства из федерального бюджета в Северной столице построят детские сады, школы и медицинские учреждения.

Сегодня, 27 марта, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что городу необходима финансовая помощь для развития социальной инфраструктуры. Сейчас в Санкт-Петербурге не достает, как минимум, 17 детских садов, четырех школ, 15 офисов врачей и поликлиник. Также Беглов рассказал о том, что петербуржцы ощущают нехватку некоторых лекарственных средств.

Только на жизненно необходимые препараты потребуется более одного миллиарда рублей.

Дмитрий Медведев выслушал врио губернатора Северной столицы и заверил, что из казны выделят необходимые средства. О какой именно сумме идет речь – пока не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов предложил подавать идеи по развитию районов Петербурга в МФЦ и интернете.