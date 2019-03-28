Израильские военные совершили авианалёт на Алеппо

ВВС Израиля нанесли авиаудар по крупнейшему сирийскому городу Алеппо. Об этом свидетельствуют кадры, появившиеся в Сети.

На видеоролике запечатлены горящие здания, отчётливо слышны взрывы.

Как сообщает РИА Новости, авианалёт на Алеппо произошёл накануне вечером. Под авиаудары попал гражданский аэропорт, расположенный неподалёку от поселения Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар.

Отмечается, что после атаки с воздуха в городе отключился свет, многие здания серьёзно пострадали под обстрелом.

Израильские военные пока не прокомментировали произошедшее. Их причастность к обстрелу не получила официального подтверждения.

Израиль не в первый раз наносит удары по сирийским объектам, обосновывая меры желанием остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в САР.

Замглавы МИД России Сергея Рябкова заявил о том, что авиаудары израильских военных не являются легитимными и обоснованными.