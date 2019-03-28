Детский сад в Петербурге не провел требуемую реставрацию

Прокуратура Адмилартейского района Санкт-Петербурга терубет привести здание, являющееся культурным памятником, в порядок.

В январе 2015 года детский сад совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заключил охранное обязательство здания, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Предполагалось, что фасады здания «Особняк В.Ф. Друри» должны быть отреставрированы до 16 января 2019 года. Однако правоохранительными органами установлено, что обязательство не было исполнено.

Прокуратура Адмилартейского района внесла руководителям образованительного учреждения представление об устанении обнаруженных нарушений. На данный момент представление находится на рассмотрении Сотрудники прокуратуры выполняют фактический контроль.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стена дома на Хасанской рушится на глазах.