Стена дома на Хасанской рушится на глазах

От стены уже отвалилось несколько кусков. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

От стены уже отвалилось несколько кусков. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Однажды кусок может упасть кому-нибудь на голову, что станет причиной травм.

Обо всем рассказал очевидец сегодня, 27 марта. Петербуржец пишет, что дом номер 22 корпус 1 на Хасанской улице выглядит жутко. Горожанин поделился также фотографиями, чтобы не казаться голословным. Действительно, на снимках видно, что на стене кое-где не хватает огромных фрагментов – судя по всему, они уже отвалились. Петербуржец отметил, что уже пожаловался на безобразие врио губернатора Северной столицы во «Вконтакте», но Беглов пока сообщение не прочитал.

«Не ждите ответ, я туда написала по благоустройству Ленской 16к2, наверно уже 2 недели… пока не прочитал,» — рассказывает женщина в комментариях.

Напоминаем, что Александр Беглов зарегистрировался в социальной сети, чтобы получать обратную связь от горожан. Он уверяет, что все жалобы рассматриваются комитетами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге с балкона дома на Стачек обвалилась штукатурка.