В Петербурге продают рюкзак Павла Дурова за 250 тыс. рублей

В Петербурге продают рюкзак основателя «Вконтакте» Павла Дурова. Товар выставлен на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений и оценивается в 250 тысяч рублей.

По словам продавца, рюкзак ему достался летом 2018 года, во время поездки в Финляндию. Он также отметил, что с Дуровым лично не знаком и подробную историю о вещи расскажет «реальному» покупателю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Forbes считает, что Павел Дуров разрушил стереотипы о России. Издание составило рейтинг людей, которые изменили представление о России во всем мире. Всего в список попало два петербуржца. Специалистом было интересно, кто из предпринимателей России смог создать бизнес с ноля. Одним из них стал основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров, чье состояние на данный момент оценивается в 2,7 миллиарда рублей.