В Петербурге продают рюкзак Павла Дурова за 250 тыс. рублей

Павел Дуров. Фото: vk.com/durov
Павел Дуров. Фото: vk.com/durov

В Петербурге продают рюкзак основателя «Вконтакте» Павла Дурова. Товар выставлен на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений и оценивается в 250 тысяч рублей.

По словам продавца, рюкзак ему достался летом 2018 года, во время поездки в Финляндию. Он также отметил, что с Дуровым лично не знаком и подробную историю о вещи расскажет «реальному» покупателю.

Рюкзак Дурова. Фото: Скриншот Авито
Рюкзак Дурова. Фото: Авито

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Forbes считает, что Павел Дуров разрушил стереотипы о России. Издание составило рейтинг людей, которые изменили представление о России во всем мире. Всего в список попало два петербуржца. Специалистом было интересно, кто из предпринимателей России смог создать бизнес с ноля. Одним из них стал основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров, чье состояние на данный момент оценивается в 2,7 миллиарда рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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