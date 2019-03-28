Президент Эстонии впервые за 8 лет посетит Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву 18 апреля, для участия в церемонии открытия отреставрированного здания посольства. Об этом сообщает пресс-служба главы Эстонии.

Известно, что Таллин отправил дипломатическую ноту о визите главы государства в МИД Москвы, но информации о договоренностях о встречах с российскими политиками пока не поступало.

Стоит отметить, что визит Керсти Кальюлайд в Россию может стать первым за последние восемь лет. В последний раз глава Эстонии, в лице Тоомаса Хендрика Ильвеса, посещал нашу страну в 2011 году, в Санкт-Петербурге проходило повторное освящение церкви Яани.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Эстония вновь требует компенсацию у России за «советскую оккупацию».