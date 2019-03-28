Путину подарили еще одну собаку и коня

Щедрый подарок президенту России сделала глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Владимир Путин вернется в страну сразу с двумя новыми друзьями. Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Известно, что щенка зовут Шерхан – это киргизский борзой тайган. Собаки этой породы использовались раньше для охоты. Для того, чтобы пес оставался ласковым и умным, его нужно хотя бы иногда брать с собой на вылазки в лес и позволять ему ловить дичь, передает РИА Новости.

Специалисты рассказывают, что из Шерхана вырастет умный и порядочный пес. При этом с ним могут возникнуть сложности – дело в том, что содержать его в городе проблематично, так как собака является падальщиком.

На фотографиях, которые публикуют СМИ, видно, что Путин очень рад подарку и довольно улыбается. Шерхан дал себя погладить, а это точно – хороший знак.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент Сербии вручил Путину маленького щенка. Глава страны, к слову, довольно часто получает в качестве подарка разных животных.