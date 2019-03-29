Норвегия рассчитывает на помощь России при ЧС

В случае ЧС Норвегия рассчитывает на российские вертолеты на Кольском полуострове. Фото: pixabay.com

В случае ЧС Норвегия рассчитывает на российские вертолеты на Кольском полуострове. Фото: pixabay.com

Королевству не хватает собственных спасательных вертолетов на всю страну.

Норвегии придется полагаться на помощь служб спасения России в случае ЧС, сообщил глава комитета по чрезвычайным ситуациям провинции Финнмарк в интервью газете Klassekampen. Это доказало недавнее происшествии у берегов Норвегии: у круизного лайнера отказал двигатель и всех пассажиров и экипаж пришлось транспортировать на берег.

Как сообщил чиновник Ронни Шелдеруп газете, королевству Норвегия не хватает спасательных вертолетов — те, которые заняты на одном конце страны будут лететь слишком долго к зоне ЧС на другом. Поэтому Норвегия вынуждена опираться на помощь соседей. В случае кораблекрушения или пожара местные власти запросят помощь у спасательных служб России на Кольском полуострове.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об аварии на лайнере Viking Sky. На борту находило около 1,4 тысячи человек (примерно 1000 пассажиров и 400 человек экипажа). Как стало известно позже, корабль встал из-за нехватки масла.