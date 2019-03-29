Задержан мужчина, которого искали по России более 7 лет

Сейчас подозреваемого привезли в Петербург и взяли с него подписку о невыезде. Фото: pixabay.com
Сейчас подозреваемого привезли в Петербург и взяли с него подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Мужчина избил следователя ГСУ в ресторане в 2012 году — его поймали в Усмани.

В гор. Усмань Липецкой области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 7 лет, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 29 марта. Его подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью следователю ГСУ.

По данным полиции, в 2012 году злоумышленник рассорился со следователем в ходе застолья в ресторане на Пироговской наб. Санкт-Петербурга. Ссора вылилась в драку: мужчина нанес служащему настолько тяжелые удары, что полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в МВД.

Уголовное дело уже возбуждено, сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителя Красногвардейского района Петербурга могут посадить на 20 лет за сбыт наркотиков.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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