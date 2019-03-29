Собчак рассказала, как сделать Петербург лучше

Экс-кандидатка в президенты России в преддверии губернаторских выборов опубликовала «программу перемен».

Она появилась в сети сегодня, 29 марта. Остается неизвестным, собирается ли Ксения Собчак участвовать в борьбе за должность. Тем не менее, журналистка готова поделиться своим видением идеального Санкт-Петербурга. По мнению телеведущей, город отстает и практически не развивается – с этим нужно что-то делать.

Собчак кажется, что нужно заняться инфраструктурой – построить больше общественных пространств, а также сделать улицы удобнее для нахождения петербуржцев. Журналистке не нравится, что Северная столица постепенно расширяется за счет новостроек, которые она назвала «питерским гетто». Ей кажется, что застройщик должен отвечать за то, чтобы у жилых комплексов были школы, поликлиники и другие социальные объекты.

Помимо прочего, Собчак считает необходимым развивать метро. Также телеведущая настаивает на том, чтобы власти занялись историческим центром Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Собчак прокомментировала свое нежелание быть губернатором Петербурга.