Охлобыстин и Пореченков записали ролик «в поддержку» Зеленского

Пореченков дал комментарий. Фото: porechenkov_official_page/ Instagram
Пореченков дал комментарий. Фото: porechenkov_official_page/ Instagram

Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков опубликовали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

На видео актеры сидят за столом со стаканами. Пореченков произносит: «Ну, если он выиграет…», на что Охлобыстин отвечает: «Он будет нам должен». После чего актеры произносят несколько фраз «слава Украине», «Крым наш» и «все наше» и выпивают. В завершении видео герои обнимаются и громко говорят: «Только Зеленский!».

Михаил Пореченков рассказал, что ролик был записан после долгих ночных съемок. По его словам, сейчас идёт работа над фильмом «Полярный 17». Кроме того, он добавил, что видео является началом рекламной компании нового фильма, сообщает РБК.

Видео: ALive / YouTube

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Герелло и Городницкий удостоены ордена Дружбы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Зеленский михаил пореченков охлобыстин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Львица Симона приходит в себя после операции в Москве
Неизвестный пырнул ножом подростка в ТРК «Коломяжский»
Выходные в Ленобласти будут ветреными и теплыми
Россиянин разозлился на работодателя из-за сексизма и выиграл суд
Порошенко и Зеленский проигнорировали предвыборные дебаты
Трубу, оставившую несколько домов на Софийской без воды, починили
В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI
Педагоги выкладывают фото в купальниках, потому что #учителятожелюди