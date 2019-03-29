Охлобыстин и Пореченков записали ролик «в поддержку» Зеленского

Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков опубликовали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

На видео актеры сидят за столом со стаканами. Пореченков произносит: «Ну, если он выиграет…», на что Охлобыстин отвечает: «Он будет нам должен». После чего актеры произносят несколько фраз «слава Украине», «Крым наш» и «все наше» и выпивают. В завершении видео герои обнимаются и громко говорят: «Только Зеленский!».

Михаил Пореченков рассказал, что ролик был записан после долгих ночных съемок. По его словам, сейчас идёт работа над фильмом «Полярный 17». Кроме того, он добавил, что видео является началом рекламной компании нового фильма, сообщает РБК.

Видео: ALive / YouTube

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