Пореченков стал народным артистом России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру Михаилу Пореченкову звания народного артиста страны.

Указ президента России о присвоении звания народного артиста был опубликован сегодня, 29 марта, на официальном сайте правовой информации.

В сообщение так же было добавлено, что звание присваивается Михаилу Пореченкову за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства.

Кроме того, в данному указе было ещё множество имен и званий. Например, актрису Ольгу Остроумову наградили орденом дружбы, актрису Веру Алентову – медалью Пушкина и многих других именитых личностей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что советский и российский оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло и советский и российский поэт Александр Городницкий удостоены ордена Дружбы.