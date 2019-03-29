Минобороны показало галлюциногенный бронещит (Видео)

Министерство обороны России опубликовало видео военных учений, на которых российские бойцы использовали новый бронещит. Новая защитное приспособление призвано помочь российским солдатам эффективно и более безопасно выполнять задачи по освобождению заложников.

Ролик опубликован на официальном YouTube-аккаунте ведомства. Бронещит был задействован в ходе тренировок на нижегородском полигоне Мулино. Устройство оснащено встроенными мерцающими фонарями, которые продуцируют резкие вспышки света, ослепляя и сбивая противника с толка, и даже вызывая галлюцинации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 2019 году государственная армия РФ начнет первые тестирования танка “Армата”. Российский танк третьего поколения не имеет аналогов в мире. По данным в сети, он оснащен электронными системами, бронированной капсулой команды, системой “стелс”, что снижает вероятность попадания в него ракет врага.