Дождь, снег, солнце — все равно: Спасатели снимали с льдин в субботу 89 рыбаков

Спасатели обращаются к рыбакам и всем желающим выйти на лед - не делать этого. Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Спасатели обращаются к рыбакам и всем желающим выйти на лед - не делать этого. Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Благоприятные погодные условия, которые установились в Петербурге и Ленинградской области, не стали столь благоприятными для рыбаков. Их сотрудники МЧС вылавливали с помощью судна на воздушной подушке.

По информации ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области, в субботу спасатели вылавливали и снимали с льдин рыбаков, количество которых почти достигло сотни. Однако еще не вечер и она может быть достигнута.

На данный момент сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков. Погодные условия, сообщают спасатели уже не в первый раз, способствуют интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива.

Их пришлось спасать с помощью судна на воздушной подушке. Спасатели обращаются к рыбакам и всем желающим выйти на лед — не делать этого. Сейчас, в период оттепели, это особо опасно для жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью.