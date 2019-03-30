Дождь, снег, солнце — все равно: Спасатели снимали с льдин в субботу 89 рыбаков

Благоприятные погодные условия, которые установились в Петербурге и Ленинградской области, не стали столь благоприятными для рыбаков. Их сотрудники МЧС вылавливали с помощью судна на воздушной подушке.
По информации ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области, в субботу спасатели вылавливали и снимали с льдин рыбаков, количество которых почти достигло сотни. Однако еще не вечер и она может быть достигнута.
На данный момент сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков. Погодные условия, сообщают спасатели уже не в первый раз, способствуют интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива.
Их пришлось спасать с помощью судна на воздушной подушке. Спасатели обращаются к рыбакам и всем желающим выйти на лед — не делать этого. Сейчас, в период оттепели, это особо опасно для жизни.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью.