Стала известна причина пожара в «Олимпийском»

30 марта около 18:30 появилась информация о пожаре площадью порядка 30 квадратных метров в спортивном комплексе.

Активное задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве случилось вследствие попадания искры на обшивку воздухоотвода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Здание, в котором произошел пожар, ещё с первого января этого года закрыто на время проведения капитального ремонта.

Кроме того, сообщается, что огня зафиксировано не было, жертв и пострадавших также нет. Очаг задымления оперативно ликвидирован.

В субботу вечером на 6 этаже восьмиэтажного здания произошло задымление. Дымящийся «Олимпийский» попал на видео, которые разошлись по сети. Сотрудники МЧС устраняли пожар на протяжении почти часа. К 19:21 пожар был успешно ликвидирован.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что горящий “Олимпийский” попал на видео (видео).