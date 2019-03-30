Весь английский язык уместился в 1,5 мегабайта

Одна фонема весит 15 бит. Фото: Pixabay
Одна фонема весит 15 бит. Фото: Pixabay

Американские ученые из Рочестерского университета посчитали сколько памяти займет вся информация о навыках применения английского языка в человеческом мозгу.

В ходе научных исследований был подсчитан примерный объем памяти, который занимает отдельно взятая смыслоразличительная единица. Одна фонема умещается в 15 бит. В английском языке фонем более 50. То есть, знание всех этих языковых единиц займет чуть больше 700 бит.

Базовый словарный запас включает около 40 тысяч слов и выражений, для хранения такого запаса информации нужно порядка 400 тысяч бит. Смысловые значения слов занимают самый большой объем – 12 миллионов бит.

На синтаксис и формирование навыка потребуется 700 бит и 80 тысяч бит соответственно.

В общем сложности, полное владение английским языком займет порядка полутора мегабайтов от общей памяти человеческого мозга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что всего одна бутылка вина увеличивает риск онкологии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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