Самбурскую шантажировал хозяин съемной квартиры

Российская актриса Настасья Самбурская поделилась в своем аккаунте в Instagram неприятной историей.

По словам актрисы, она арендовала квартиру на длительный срок стоимостью 120 тысяч рублей в месяц. За год он отдала хозяину квартиры порядка полутора миллионов рублей.

Самбурская сообщила, что съехала с квартиры, предварительно обговорив все детали расторжения договора с хозяином. Он даже вернул девушке залог после осмотра квартиры.

Однако после этого помощнице Самбурской позвонила помощница хозяина квартиры и сообщила, что актриса оставила квартиру в ужасном состоянии. Она угрожала сфотографировать жилье и отправить в СМИ, выставив Самбурскую не в лучшем свете. Кроме того, она потребовала 25 тысяч рублей для приведения в порядок мебели.

Актриса сообщила, что за 6 тысяч рублей наняла человека, который убрал несколько царапин на мебели.

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