Кандидат в президенты США Байден опроверг обвинения в домогательствах

Ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в домогательствах.

Женщина заявила, что Байден в 2014 году внезапно подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок. Кроме того, Флорес убеждает, что её реакция была резко негативная.

Однако бывший вице-президент США не помнит таких событий. Кроме того, не помнят ничего подобного и его помощники. Об этом сообщил его официальный представитель Майк Мемоли в своем аккаунте в Twitter.

Флорес также отмечала, что в момент инцидента она ощутила себя крайне неловко и очень смутилась. Также она подтвердила, что со стороны Байдена не было никаких насильственных действий и сексуального подтекста действий.

По мнению американских СМИ, Байден будет участвовать в выборах президента США в 2020 году. Официального заявления не было.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Елена Драпеко встала на сторону учительницы из Барнаула.