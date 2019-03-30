Личные данные более 3 млн клиентов Toyota под угрозой

Информации об ущербе нет. Фото: Pixabay
Информации об ущербе нет. Фото: Pixabay

Автопроизводитель сообщает о возможной утечке персональных данных клиентов в Японии.

Угроза возникла в результате несанкционированного взлома базы данных дилерских центров Toyota, расположенных на территории Японии.

В субботу, 30 марта, производитель автомобилей Toyota заявил о возможной утечке личных данных более чем 3 миллионов клиентов. Сотрудники компании отметили, что персональные данные клиентов не включают в себя сведения по кредитным картам, поэтому они в безопасности.

На данный момент не было заявлений о каком-либо ущербе, причиненном клиентам автопроизводителя. Возможно, хакерская атака не дала никаких результатов для злоумышленников, и данные не были похищены.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российскую актрису Настасью Самбурскую шантажировал хозяин съемной квартиры, в которой она проживала долгое время.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Toyota персональные данные хакеры
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