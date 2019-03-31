Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Анна Корсун рассказала в соцсети, что воры вскрыли ее багаж и утащили бижутерию.

Анна Корсун, известная как певица Maruv, рассказала, что ее чемодан взломали и вытащили оттуда все ценное в аэропорту Борисполь в Киеве, о чем певица сообщила в своем Instagram 31 марта. По словам Maruv, такие инциденты для аэропорта — обычное дело. Из багажа украли бижутерию — вероятно, воры решили, что это драгоценности. Корсун посоветовала тщательно паковать свои сумки всем, кто пользуется аэропортом Борисполь.

Певица Maruv могла представить Украину на грядущем конкурсе “Евровидение-2019”, но не стала подписывать контракт с украинским телевидением из-за разногласий. Позже Корсун объяснила свой отказ нежеланием делать из своего выступления “промоакцию политиков”. Найти ей замену у украинского телевидения не получилось и страна отказалась от конкурса. От России в Израиль едет Сергей Лазарев.

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