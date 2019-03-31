В работе сервиса Instagram произошёл технический сбой

В нескольких странах мира зафиксирован сбой сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на странице сервиса Downdetector 31 марта.

По информации сервиса, технические неполадки в работе Instagram начались около 20 часов вечера.

Трудности при использовании популярной во всём мире программы испытали пользователи, проживающие на территории США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и других.

Россию эта проблема тоже не обошла стороной: сбой возник у пользователей из Москвы.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что массовый «глюк» захватил Facebook, Instagram и WhatsApp.

Первый сбой в работе был замечен вечером 12 марта. Приложения начали давать сбои в работе не только в России — случаи фиксировались по всему миру. Точная причина неполадок установлена не была.

Люди жаловались, что они не могут зайти в приложение. Кроме того, пропала возможность просматривать новостную ленту, а также отправлять и получать сообщения.