В работе сервиса Instagram произошёл технический сбой

В нескольких странах мира зафиксирован сбой сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на странице сервиса Downdetector 31 марта.
По информации сервиса, технические неполадки в работе Instagram начались около 20 часов вечера.
Трудности при использовании популярной во всём мире программы испытали пользователи, проживающие на территории США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и других.
Россию эта проблема тоже не обошла стороной: сбой возник у пользователей из Москвы.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что массовый «глюк» захватил Facebook, Instagram и WhatsApp.
Первый сбой в работе был замечен вечером 12 марта. Приложения начали давать сбои в работе не только в России — случаи фиксировались по всему миру. Точная причина неполадок установлена не была.
Люди жаловались, что они не могут зайти в приложение. Кроме того, пропала возможность просматривать новостную ленту, а также отправлять и получать сообщения.