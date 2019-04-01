В Кудрово неизвестные в масках связали жителя электропроводом и обокрали

Пострадавший вызвал скорую, а после подал заявление в полицию. Фото: https://pixabay.com

Пострадавший вызвал скорую, а после подал заявление в полицию. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленников было трое. Они насильно забрали у местного жителя из его же квартиры ноутбук, документы, компьютер, а перед этим связали электропроводом.

Нападение произошло 31 марта около 09:30, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Двое неизвестных в масках и еще одна женщина постучались в дверь к местному жителю на улице Столичной. После того как хозяин открыл дверь, к нему ворвались, избили и под угрозой ножа, скотчем и электропроводом связали.

Пока хозяин квартиры был обездвижен, злоумышленники вынесли из квартиры 10 тысяч рублей, два ноутбука, документы, компьютер, и с места происшествия скрылись.

Пострадавший вызвал скорую, а после подал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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