В Московском районе управляющая компания подделала документы

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку на соблюдение закона в деятельности управляющей организации ООО «УО «Профсервис».

В ходе проверки установлено, что сотрудники управляющей компании фальсифицировали протокол общего собрания собственников многоквартирного дома по улице Варшавская, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Установлено, что в Приложении к протоколу общего собрания присутствуют подписи собственников, подтверждающие проведение собрания.

Однако, сами собственники сообщили правоохранительным органам, что участие в собрании они не принимали, не голосовали и бюллетень не подписывали.

Районная прокуратура передала дело в следственные органы для решения виновных об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по факту подделки официальных документов. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кудрово неизвестные в масках связали жителя электропроводом и обокрали.