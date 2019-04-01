В Выборгском районе у компании перестали взимать налоги

Сотрудники прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга совершили проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «ГАРАНТ+».

В результате проверки были заведены дела об административном правонарушении. В ходе проверки установлено, что организация реализовывает хозяйственную деятельность по месту регистрации юридического лица.

По итогам изучения Выборгским отделом УФССП России по Санкт-Петербургу оконченных исполнительных производств сотрудники правоохранительных органов выявили безосновательное прекращение трёх исполнительных производств о взимании налогов с этой компании.

Основания для прекращения производств указывались как невозможность найти местонахождение должника.

Районная прокуратура опротестовала постановления об окончаниях исполнительных производств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе управляющая компания подделала документы.