В Выборгском районе у компании перестали взимать налоги

Сотрудники прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга совершили проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «ГАРАНТ+».
В результате проверки были заведены дела об административном правонарушении. В ходе проверки установлено, что организация реализовывает хозяйственную деятельность по месту регистрации юридического лица.
По итогам изучения Выборгским отделом УФССП России по Санкт-Петербургу оконченных исполнительных производств сотрудники правоохранительных органов выявили безосновательное прекращение трёх исполнительных производств о взимании налогов с этой компании.
Основания для прекращения производств указывались как невозможность найти местонахождение должника.
Районная прокуратура опротестовала постановления об окончаниях исполнительных производств.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе управляющая компания подделала документы.