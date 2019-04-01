Раненый в декабре 2017-го мужчина получит компенсацию

Мужчина не мог работать, а его одежда была испорчена. Фото: pixabay.com

Мужчина не мог работать, а его одежда была испорчена. Фото: pixabay.com

За удары ножом в бедро и спину виновный заплатит около 50 тысяч рублей.

Суд принял решение о необходимости компенсировать материальный ущерб гражданину, который пострадал из-за нападения соседа по коммуналке, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 1 апреля.

По данным ведомства, в декабре двое соседей по коммунальной квартире поссорились, один из них схватил нож и ударил другого в спину и бедро. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, долгое время он лежал в больнице и не мог работать. Позже он потребовал возместить ему материальный ущерб: гражданин обратил внимание суда на то, что долго не мог работать — кроме этого одежда потерпевшего была безнадежно испорчена, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор посчитал необходимым удовлетворить иск гражданина — в пользу истца взыщут примерно 50 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в баре Ленобласти мужчина достал нож.