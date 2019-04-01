Авторы граффити по Пушкину рассказали о его создании

Так выглядит один из участков стены - его помогали расписывать и местные жители. Фото: Piter.TV

Так выглядит один из участков стены - его помогали расписывать и местные жители. Фото: Piter.TV

Рисунок на 70 метров стены по “Евгению Онегину” появился в Невском районе Петербурга в 2018 году.

Авторы граффити по роману “Евгений Онегин” в Невском районе Санкт-Петербурга вспомнили, как они создали в 2018 году 70-метровый рисунок, сообщает Piter.TV 1 апреля.

Расписать стену решила арт-группа “Явь”, однако им серьезно помогли местные жители. Как рассказывает координатор группы Анастасия Володычкина, при создании макета художники опирались на работы авангардистов: Малевича, Кандинского, Райхенштейна. Выбор пал на “Евгения Онегина” из-за сравнительно небольшого объема произведения и его относительно “нейтрального” характера.

Помогали арт-группе и местные жители — Лиза Станкевич из Невского района Петербурга рассказала, что граффити помогает ей выразить собственные чувства и эмоции, и это выражение может увидеть большое число людей. В проекте поучаствовали и “Дети Петербурга” — организация помогает детям изучать русский язык и литературу, сообщает Piter.TV.

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