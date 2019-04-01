Прокуратура настаивает на продление срока Кириллу Серебренникову

Режиссер обвиняется в хищении бюджетных средств. Фото: Instagram/ gogolcenter
Режиссер обвиняется в хищении бюджетных средств. Фото: Instagram/ gogolcenter

Прокуратура требует Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 3 июля 2019 года.

Кирилл Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств.

Прокурор Лавров просит продлить срок ещё на три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Адвокаты с просьбой, разумеется, не согласны и просят оставить ходатайство без удовлетворения.

Дело в отношении Кирилла Серебренникова начало рассматриваться ещё 25 октября прошлого года. Мера пресечения ему продлена до 3 апреля.

По версии следствия, режиссер в 2011 году с помощью проекта «Платформа» получал денежные средства от Министерства культуры.

Минкульт с 2011 по 2014 год выделил на него более 214 миллионов. Для проведения мероприятий с неверно составленным бюджетом обвиняемый создал АНО «Седьмая студия». Следствие полагает, что он похитил более 130 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин подписал закон об ужесточении наказаний для лидеров ОПГ.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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