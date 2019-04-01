Беглов и Пиотровский договорились о создании филиалов Музея Блокады

Врио губернатора считает, что эта инициатива важная и правильная.

Глава Санкт-Петербурга и директор Эрмитажа встретились первого апреля. Михаил Пиотровский предложил Александру Беглову открыть филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда. Он хочет, чтобы был один основной музей, под чьим началом существовали все, освещающие тему блокады.

Идея директора Эрмитажа показалась врио губернатору интересной и достойной осуществления. Беглов поблагодарил Пиотровского за инициативность и выразил готовность поддержать его начинания. Как скоро у музея появятся филиалы – пока не уточняется.

Напоминаем, что мемориальный музей был открыт в 1946 году. Сейчас он закрыт на реконструкцию, которую планируют завершить уже в текущем году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в бомбоубежище Смольного откроют музей блокады Ленинграда. В новом помещении расскажут в том числе об истории его возникновения.