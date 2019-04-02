Петербуржцы хотят спасти «Карандаши» на проспекте Художников

Летом 2018 года стало известно, что на проспекте Художников возведут храм. А сейчас петербуржцы вновь обсуждают судьбу архитектурной формы «Карандаши», которая там располагается. Эксперт считает, что своеобразный символ проспекта можно сохранить.

Петербуржцы в соцсетях обсуждают возможный снос скульптурной группы «Карандаши»на проспекте Художников. На пересечении Поэтического бульвара и проспекта Художников планируется возвести храм – разрешение на строительство дала городская комиссия по землепользованию и застройке летом 2018 года. Тогда точно не сообщалось, что будет с малой архитектурной формой.

Жители Петербурга вчера устроили в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» устроили голосование о судьбе «Карандашей». Около 80% проголосовали за реконструкцию архитектурной формы, ссылаясь на то, что это их детство и память о советских временах. Небольшая часть проголосовала за то, чтобы отдать участок земли под «Карандашами» РПЦ и возвести здесь храм. И совсем малая часть людей высказалась в духе «мне всё равно». В голосовании приняло участие около 800 пользователей сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи соцсети пишут, что лучше бы вместо церкви построили школу или детский сад, поскольку храмов и так хватает. Многие отмечают, что карандаши – символ проспекта и ни в коем случае их нельзя сносить.

Пока достоверно не известно, когда «Карандаши» будут снесены и будут ли. Также точно неизвестно, когда в этой зоне построят храм. В Комитете по градостроительству и архитектуре Gazeta.SPb рассказали, что сносом подобных объектов занимаются районные администрации.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански сообщил Gazeta.SPb, что ранее они занимались реставрацией «Карандашей». Это было в 2014 году – тогда слегка изменили структуру архитектурной группы, покрыли её новым слоем краски. Однако сейчас символ проспекта Художников находится в плачевном состоянии.

И всё же, считает Красимир Врански, «Карандаши» можно отстоять и сделать так, чтобы их реконструировали, создали здесь зеленую зону, а не очередную постройку. «У жителей района есть все шансы сохранить полюбившиеся «Карандаши», если они действительно хотят это сделать. Ситуация со сносом «Карандашей» может стать «горячей точкой» и вызвать очередной социальный конфликт. За голосованием в соцсети могут пойти петиции, обращения, пикеты, митинги, сходы», — говорит Красимир Врански.