Стало известно, сколько времени петербуржцы «зависают» в Сети

Большая часть опрошенных проводит весь день в "онлайне" Фото: Pixabay

Большая часть опрошенных проводит весь день в "онлайне" Фото: Pixabay

Появилась информация о том, сколько времени жители Петербурга проводят в интернете. Такое исследование провели в социальной сети “Фотострана”

Большинство респондентов сообщили, что находятся в режиме «онлайн» постоянно: по работе или для развлечения, а также с целью приобрести что-нибудь в онлайн-магазине.

Сейчас практически вся моя жизнь проходит в Интернете — можно и кино смотреть, и “путешествовать”, смотря фотографии, и с друзьями общаться,

— пояснил один из опрошенных.

Вторая по величине группа опрошенных проводит в интернете от 2 до 5 часов в день. Более 5 часов в сутки выделяет на общение в Сети третья. И меньше всего опрошенных оказались в четвертой группе — они проводят «онлайн» 1-2 часа в день.

Остальные отдают предпочтение реальному миру и «тратят» в Интернете менее часа в день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Китае придумали способ борьбы с интернет-зависимостью.

Подростки более всего подвержены интернет-зависимости. В связи с этим китайцы ввели специальный «подростковый режим».