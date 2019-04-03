В Петербурге за ночь у троих женщин украли три дорогостоящие иномарки

Все три автомобиля были похищены в разных районах Петербурга, но в один день, во вторник, 2 апреля.

Так, в Приморском районе у 32-летней женщины от дома 27/1 по улице Глухарской, неизвестный злоумышленник похитил ее внедорожник Land Rover Discovery (Ленд Ровер Дискавери). В том же районе и тоже у женщины, на проспекте Королева 61, похитители угнали автомобиля Kia Ceed (КИА СИД).

В тот же день в Выборгском районе у 35-летней гражданки от дома 15/1 по проспекту Художников, неизвестные злоумышленники похитили Hyundai Tucson (Хундай Туксон).

По всем фактам происшествий возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Пушкине задержан подозреваемый в угоне Porsche Panamera и хранении наркотиков. Полицейские остановили дорогостоящую иномарку для проведения процедуры проверки документов. Как оказалось, автомобиль угнан, а в салоне машины хранятся наркотики.