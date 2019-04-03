У фирмы на Приозерском шоссе угнали два “КамАЗа”

Самосвалы исчезли с территории предприятия в период с 6 по 13 марта.
Представитель частной компании Санкт-Петербурга обратился в полицию по поводу пропажи двух самосвалов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД 3 апреля.
По данным компании, два “КамАЗа” пропали с территории фирмы на Приозерском шоссе с 6 по 13 марта — однако привлечь органы для поисков в фирме решили только 2 апреля. В полиции не уточняют, почему предприниматели ждали так долго и какие шаги они предприняли для возвращения техники.
Сейчас полиция Курортного района Санкт-Петербурга начала поиск угнанных автомобилей — в конце концов, “КамАЗы” не так просто спрятать. В полиции не уточняют модели самосвалов, поэтому назвать даже примерную сумму ущерба сейчас нельзя.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у трех женщин в Санкт-Петербурге пропали иномарки.