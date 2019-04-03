Беглов назвал здоровье детей приоритетной задачей властей Петербурга

Врио губернатора Санкт — Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом Детскую городскую больницу №1 и катамнестическое отделение по наблюдению за детьми.

Входе визита, который состоялся в среду, 3 апреля, действующий градоначальник отметил важность и приоритетность проведения ремонтных работ во всех городских медицинских учреждениях.

Александр Беглов также отметил, что власти Северной столицы обязаны делать все возможное для того, чтобы медицинские услуги стали доступны каждому петербуржцу.

По словам, градоначальника, в приоритете у городских властей стоит здоровье детей и что для должного выполнения этой задачи необходимо применение современных перинатальных технологий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов поручил восстановить братскую могилу моряков “Авроры”.

Петербуржцы обратили внимание врио губернатора на состояние Братской могилы моряков крейсера Авроры на Дудергофских высотах Санкт-Петербурга. Памятник, по сообщениям горожан, заржавел, некоторые надписи невозможно различить.