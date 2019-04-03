Прощание с Алексеем Булдаковым состоится 7 апреля в Москве

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым, по предварительной информации, пройдет в воскресенье, 7 апреля, в московском Доме кино.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи артиста Татьяну Рудневу.

Алексей Булдаков умер в Монголии в возрасте 68 лет. По словам президента фестиваля “Амурская осень” Сергея Новожилова, смерть актера наступила в результате оторвавшегося тромба.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Позже вместе с семьей переехал в Казахстан.

Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова. Зрители хорошо помнят Булдакова по роли генерала Лебедя в фильме “Особенности национальной охоты”.

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