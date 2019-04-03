Смольный выиграл у антимонопольщиков в споре о вывозе тел умерших

УФАС считала, что в Петербурге нет конкуренции в сфере вывоза тел. Фото: Pixabay

УФАС считала, что в Петербурге нет конкуренции в сфере вывоза тел. Фото: Pixabay

УФАС считала, что неправильно, когда в городе лишь одно предприятие занимается транспортировкой тел. Суд с претензий не согласился.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. В Арбитражном Апелляционном суде рассмотрели иск УФАС к комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Антимонопольщиков насторожило, что в Санкт-Петербурге всего лишь одно предприятие занимается вывозом тел умерших.

Речь идет о СПб ГУП «Ритуальные услуги». К слову, своим делом предприятие занимается еще с 1993 года по распоряжению мэра. УФАС посчитал, что это – нарушение конкуренции в сфере. Суд, услышав аргументы обеих сторон, постановил, что все претензии к Смольному необоснованные. Собирается ли УФАС продолжить разбирательства – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Балтийскую таможню проверил УФАС и завел дело из-за хранения изъятых товаров.