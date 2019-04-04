С начала года в Ленобласти введено в эксплуатацию 587 тысяч кв.м. жилья

На территории Ленинградской области с начала года по март ввели около 587 тысяч кв.м. жилой недвижимости. Из них 75 тысяч кв.м. – объекты индивидуального жилищного строительства. Такие цифры озвучил зампредседателя правительства региона Михаил Москвин.

Почти на четверть выполнен план Минстроя РФ, установленный для Ленобласти. На данный момент строительство ведётся на 686 участках.Общая площадь возводимого жилья составляет 9,84 млн кв.метров.

Отмечается, что область вошла в пятерку лидеров по объемам ввода жилья на одного жителя.

По словам Михаила Москвина, на территории Ленинградской области создаются новые города — в некоторых из них еще пять-семь лет назад не проживало и тысячи человек. Подобные города, по мнению чиновника, не могут избежать болезни роста, которые вызваны изначальной нехваткой дорог и объектов социальной инфраструктуры.

С 2012 по 2018 годы было построено 12 школ и 61 детсад. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию ещё 34 соцобъекта. В среднем на выкуп соцобъектов каждый год выделяется около 2 млрд рублей из областного бюджета. Всего по соглашениям «Социальные объекты в обмен на налоги» планируется построить еще 85 детсадов и 34 школы, говорится в сообщении.

Нам нужны не только метры, но и полноценная комфортная среда. Мы уверены, что через несколько лет существующий дефицит будет преодолен,

— подчеркнул Москвин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленобласть доплатит врачам, которые поедут работать в сельскую местность.