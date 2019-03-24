Ленобласть доплатит врачам, которые поедут работать в сельскую местность

Поощрять специалистов будут в рамках реализации проекта «Земский доктор».

Известно, что в 2018 году в небольшие населенные пункты Ленинградской области переехали 157 врачей и 63 фельдшера – это рекордное количество за существование программы, говорится в сообщении администрации региона. На этом власти не собираются останавливаться – в текущем году планируют привлечь десятки средних и узкоспециализированных медработников в село. Уточняется, что выплаты получат только те врачи, чьи должности считаются приоритетными. Так, фельдшерам готовы заплатить за переезд 500 тысяч рублей, а врачам – миллион. Некоторый специалистам готовы доплачивать ежегодно по 120 тысяч рублей. Речь идет, например, об онкологах и психотерапевтах.

Напоминаем, что проект «Земский доктор» существует с 2012 года. С тех пор в села и небольшие населенные пункты переехали около 700 специалистов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти пенсионерка не смогла открыть дверь врачам.