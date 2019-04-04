Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский самолет

Горожане могли около четырех часов наблюдать за ним, пока борт не скрылся в неизвестном направлении.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Военный лайнер пролетел вдоль границы – недалеко от западных районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карельского перешейка. Известно, что никаких законов пилот не нарушил, так как самолеты других государств имеют право пролетать мимо, не нарушая границ России. Покружить над другими странами имеют возможность и российские лайнеры – некоторые из них сейчас недалеко от Испании, передает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники.

Возможность перемещаться по воздуху вблизи границ есть благодаря Договору по открытому небу, который был подписан в 1992 году. Его участниками является 32 страны – в том числе и Россия.

Правда, иногда те или иные государства из-за конфликтов запрещают участникам соглашения выполнять наблюдательные полеты. В 2016 году Россия получила отказ от Турции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что первый разработанный в России военно-транспортный самолет совершил успешный полет.