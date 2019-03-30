Первый разработанный в России военно-транспортный самолет совершил успешный полет (видео)

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26. Фото: http://www.ilyushin.org
Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26. Фото: http://www.ilyushin.org

Самолет Ил-112В разработан на территории страны с самого начала в постсоветский период. В процессе пилотного запуска никаких нареканий не возникло.

Пилотный запуск был запланирован на сегодня. Его провели на летном полигоне и, как отмечает генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин “РИА.Новостям”, никаких нареканий после полета и в процессе не возникло.

Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолёта и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу.

Отметим, что самолет начали создавать еще с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью.

Видео: https://vk.com/military_avia

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
военный самолет Ил-112В самолет
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