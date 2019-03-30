Первый разработанный в России военно-транспортный самолет совершил успешный полет (видео)

Самолет Ил-112В разработан на территории страны с самого начала в постсоветский период. В процессе пилотного запуска никаких нареканий не возникло.

Пилотный запуск был запланирован на сегодня. Его провели на летном полигоне и, как отмечает генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин “РИА.Новостям”, никаких нареканий после полета и в процессе не возникло.

Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолёта и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу.

Отметим, что самолет начали создавать еще с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью.

Видео: https://vk.com/military_avia