Тренер «Зенита» Зырянов назвал «адские» виды спорта

Зырянов считает ужасными два вида спорта. Фото:https://fc-zenit.ru/
Зырянов считает ужасными два вида спорта. Фото:https://fc-zenit.ru/

Футболист раскритиковал фигурное катание, а также гимнастику.

Своим мнением бывший полузащитник петербургского футбольного клуба поделился во время интервью на YouTube-канале Lookyanov. Константин Зырянов считает, что фигуристов можно только пожалеть. Они, по мнению «сине-бело-голубого», чаще всего вынуждены заканчивать свою карьеру после наступления совершеннолетия.

«Конечно, есть исключения», — добавил он.

Также под раздачу попали гимнасты – они, уверен Зырянов, могут получать медали только в юности, а после 16 становятся никому не нужны. Их меняют на других, более молодых, атлетов, которые могут получить первые места.

Напоминаем, что Зырянов последнюю игру провел 20 мая в 2017 году. После он принял решение стать тренером – сейчас он занимается с молодежной командой «Зенита».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зырянов переживает, что Семака уволят из “Зенита”, если клуб Санкт-Петербурга упустит чемпионство.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит константин зырянов
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