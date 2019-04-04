Беглов перестал быть ответчиком по делу о клевете депутата Резника

Теперь в суде будут разбираться двое – учредитель одного из интернет-СМИ и оскорбленный политик.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Невский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск против врио губернатора города Александра Беглова и владельца «Мы сможем.ру» Василия Романова. Суд посчитал, что доказательств в виде аудиозаписей, которые предоставил Резник сторона недостаточно для обвинений Беглова, передает «Коммерсант».

Напоминаем, что поводом для разбирательств стала речь, которую произнес глава Санкт-Петербурга. Он якобы заявил, что депутат ЗакСа Максим Резник хотел бы, чтобы Ленинград сдали фашистам. Это было растиражированному многими издания – в том числе информацию опубликовали на сайте «Мы сможем.ру». Резник посчитал, что это – клевета и порочит его репутацию. Он подавал иски в два суда, пока что конфликт зашел в тупик.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что депутат ЗакСа Резник подал еще один иск против Беглова.