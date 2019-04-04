Ягудин рассказал о фигуристке, которую считает сенсацией

Ягудин восхищен Самодуровой. Фото: http://yagudinalexei.ru/
Ягудин восхищен Самодуровой. Фото: http://yagudinalexei.ru/

Олимпийский чемпион уверен, что Софья Самодурова особенная спортсменка, которой практически нет равных.

Своим мнение Алексей Ягудин поделился сегодня, четвертого апреля. Он заявил, что для него открытием года стала юная россиянка. Спортсмена поражает ее профессионализм – она не сорвала ни одного элемента, что довольно сложно даже для опытного фигуриста. Ягудин заметил одну помарку, которую назвал несущественной.

Спортсмен уверен, что у Самодуровой большой будущее в спорте. В следующий раз ей будет выступать куда проще, потому что второй сезон всегда переносится легче, уверен он, так как есть доверие к фигуристу.

Напоминаем, что россиянка смогла заполучить золотую медаль на Чемпионате Европы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что тренер «Зенита» Зырянов назвал «адские» виды спорта. Он раскритиковал фигурное катание и гимнастику. Футболисту кажется, что спортсмены становятся слишком быстро никому не нужны.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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